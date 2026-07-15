Gendarmería reprimió la marcha de jubilados en la previa al partido

Efectivos de Gendarmería reprimieron como cada miércoles a los jubilados que marchaban en la mañana de este miércoles hacia el Congreso en reclamo de actualizaciones efectivas en sus haberes y pensiones. La protesta suele realizarse por la tarde, pero debido al importante partido que disputará la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026, los manifestantes adelantaron la protesta.

De acuerdo con las imágenes registradas por los celulares de los participantes del reclamo, que comenzaron a viralizarse esta mañana en las redes sociales, los efectivos se enfrentaron con dureza sobre la avenida Rivadavia contra los jubilados, quienes de manera pacífica, con carteles y cánticos, cortaban la calle cuando el semáforo se ponía en rojo.

Uno de los damnificados fue el padre Paco Olveira, quien recibió varios empujones de los uniformados y fue tumbado al piso para recibir patadas y golpes.

Las personas mayores son las más afectadas por la crueldad del modelo de gobierno de Javier Milei. La pérdida de poder adquisitivo, el bono congelado y la decisión de descargar el ajuste sobre jubilados y pensionados son parte de una política que convierte derechos básicos en gastos prescindibles.

En mayo de 2026, el haber promedio de las jubilaciones pagadas por ANSES en la Ciudad de Buenos Aires fue de aproximadamente 961 mil pesos. Sin embargo, casi la mitad de los beneficiarios del sistema previsional percibe un haber igual o inferior a una jubilación mínima.

En junio, esa mínima alcanzó los 473.327 pesos al sumar un bono de 70 mil pesos congelado desde marzo de 2024. Según la Defensoría del Pueblo porteña, una pareja de personas mayores necesitaba en marzo 1.561.525 pesos mensuales para vivir dignamente si tenía vivienda propia y 2.314.178 pesos si alquilaba.

Para quienes cobran la mínima, dos haberes con bono no cubren ni dos tercios de esa canasta. La diferencia se resuelve recortando consumos, postergando medicamentos, recurriendo a familiares o tomando deuda.

Un panorama alarmante

El padre del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres Francisco Paco Olveira aseguró durante los festejos del Día de la Independencia que “la situación que estamos viviendo en los barrios es muy complicada“.

“A veces te golpea fuerte porque no podés responder a tantas necesidades y a lo que están viviendo muchos de nuestros vecinos”, lamentó Olveira, en diálogo con Víctor Hugo Morales en La Mañana de Radio 750.

Según relató, la situación en el Gran Buenos Aires es donde “más se siente” este modelo.

“Primero, porque hay que gastar mucho dinero para viajar, aunque sea para ir a revolver en los tachos de basura en la Capital. Ya no se hace porque no te lo permite el bolsillo pagar los pasajes”, describió.

“Después está el tema de la electricidad y del gas y después una ausencia absoluta del Estado, entonces casi no tenemos comedores”, continuó.

En tanto, al ser consultado sobre los dichos del arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva en el Tedeum, sostuvo que la situación no es la misma que en otras administraciones gubernamentales.

“En el discurso, García Cuerva termina diciendo: ‘Bueno, pero esto no es de ahora, esto es de siempre, hace mucho tiempo que viene ocurriendo’. Y yo digo: la verdad que en la época de Néstor y Cristina (Kirchner) no se les pegaba a los jubilados, ni siquiera en la época de Alberto (Fernández)”, remarcó.

“No existía esto que hoy ocurre con las personas con discapacidad, no existía que la Corte Suprema hubiera dicho que la Ley de Financiamiento Educativo se tenía que cumplir y se seguía incumpliendo. No todos los tiempos fueron iguales”, aclaró.

“Yo no soy el arzobispo y no sé qué haría si estuviera en ese lugar. Ahora, sí recuerdo a grandes obispos de nuestra patria, como Monseñor Angelelli, que por eso pagó con su vida, porque cuando hablaba, hablaba con nombre y apellido”, sentenció.

Página12