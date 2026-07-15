La Embajada británica ironizó antes de Argentina–Inglaterra

La Embajada del Reino Unido en Argentina se sumó a la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra con una publicación cargada de ironía, referencias diplomáticas y humor británico.

Desde su cuenta de Instagram, la representación presentó un supuesto memorando interno con instrucciones dirigidas al responsable de sus redes sociales sobre cómo actuar después del encuentro.

“Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, escribió el community manager como introducción.

Elegancia si gana Inglaterra

El texto establece que, ante un triunfo inglés, la celebración deberá ser “elegante y punto”.

En cambio, en caso de una victoria argentina, indica que corresponde felicitar al ganador, desearle éxito en la final y “no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

La referencia fue interpretada como una ironía sobre las polémicas y sospechas que suelen rodear a los grandes partidos internacionales.

Memes, pero con tacto

El supuesto protocolo también habilitó el uso de memes, aunque con una condición: mantener el tacto.

“Como se dice en los claustros de Oxford, the oven is not ready for buns”, agregó el mensaje, acompañado por su adaptación al español: “El horno no está para bollos”.

La publicación se viralizó rápidamente y recibió respuestas de usuarios argentinos que destacaron el tono humorístico, mientras otros relacionaron el mensaje con la fuerte carga histórica y política que acompaña cada enfrentamiento entre ambos seleccionados.

Una semifinal que excede al fútbol

El nuevo duelo entre Argentina e Inglaterra vuelve a estar atravesado por las referencias a Malvinas, el recuerdo del Mundial de México 1986 y la rivalidad deportiva construida durante décadas.

En ese escenario, la Embajada eligió correrse de la solemnidad y entrar en la conversación digital con un mensaje que combinó diplomacia, cautela y humor.