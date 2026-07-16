EDESA anunció un corte programado de energía para este jueves en General Güemes

La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento programados en la red eléctrica.
Salta16/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

EDESA

EDESA informó que este jueves 16 de julio realizará obras programadas en la localidad de General Güemes, por lo que el servicio eléctrico podría verse interrumpido mientras se desarrollan las tareas.

Desde la empresa señalaron que los trabajos se llevarán a cabo para garantizar condiciones seguras para el personal y advirtieron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas. Los usuarios pueden consultar más detalles sobre las zonas y horarios afectados en los canales oficiales de EDESA.

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