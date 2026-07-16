La factura de la luz llegará con aumento: el ente aprobó una suba del 1,89%

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) aprobó una actualización del 1,89% en las tarifas de ESED S.A., la empresa encargada de la generación y prestación del servicio eléctrico en las localidades que no están conectadas al Sistema Interconectado Nacional. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1096/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia.

La actualización fue solicitada por la empresa con el objetivo de adecuar los valores a los mayores costos de funcionamiento registrados hasta febrero de 2026. Tras analizar la evolución de los gastos en mano de obra, materiales y otros insumos, el ENRESP concluyó que el incremento autorizado permitirá cubrir el desfase entre los ingresos actuales y los costos proyectados para la prestación del servicio.

De acuerdo con el organismo, el aumento del 1,89% se aplicará a todas las categorías de usuarios y se encuentra por debajo de la inflación de febrero de 2026, que fue del 2,9%, por lo que cumple con el límite establecido por la Ley Provincial N° 8.457, que impide autorizar incrementos tarifarios superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La resolución también recuerda que alrededor del 50% de los usuarios residenciales de ESED cuenta con un subsidio otorgado por el Gobierno de Salta, destinado a garantizar el acceso al servicio eléctrico a los sectores que cumplen con los requisitos de la tarifa social. El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser difundido por la empresa en un diario de amplia circulación provincial.