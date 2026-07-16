Más de 20 mil personas celebraron el triunfo de Argentina

Más de 300 efectivos participaron del dispositivo de seguridad desplegado en Capital, mientras que también hubo controles en el interior de la provincia.

La Policía de Salta llevó adelante un amplio operativo de seguridad durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial FIFA 2026. El dispositivo comenzó a las 15 y fue coordinado en la Capital y en los distintos Distritos de Prevención del interior, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante las celebraciones.

En la ciudad de Salta participaron más de 300 efectivos policiales, con el apoyo del Sistema de Emergencias 911 y el monitoreo permanente de cámaras de seguridad. Además de patrullajes preventivos y controles de tránsito, el operativo acompañó la concentración de unas 20 mil personas en distintos puntos de la Capital, desarrollándose sin inconvenientes y con un balance positivo por parte de las autoridades.