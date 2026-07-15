"Corazón roto", "crueldad" y "todo se acabó": así reflejó la prensa inglesa la eliminación

La histórica remontada de la Selección argentina sobre Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026 también tuvo un fuerte impacto en la prensa británica, que reflejó la frustración por una derrota que llegó cuando los "Tres Leones" acariciaban el pase al partido decisivo.

El Daily Mail y The Telegraph coincidieron en describir el resultado como un verdadero "corazón roto" para Inglaterra. Ambos medios ilustraron sus portadas con imágenes de los futbolistas ingleses abatidos tras el pitazo final y remarcaron el dolor de haber dejado escapar la clasificación en los últimos minutos.

Por su parte, el Daily Star fue mucho más contundente y resumió la eliminación con un escueto "It's all over" ("Todo se acabó"), en referencia a otro Mundial que termina en decepción para Inglaterra, como ya había ocurrido en Rusia 2018 y Qatar 2022.