"Siempre soñé con hacer este gol": Lautaro Martínez, el héroe del partido ante Inglaterra

La emotiva victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, que le dio el boleto a la final del Mundial 2026, generó un desahogo en el plantel por el partido especial que representaba y además de cantos y alegría, hubo llantos. Uno de los más movilizados fue Lautaro Martínez, autor del 2-1 decisivo, que habló entre lágrimas.

"Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", dijo el delantero con la voz entrecortada mientras lo invadía la emoción apenas minutos después de consumada la victoria. Luego continuó: "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final".

El atacante, que venía de marcarle el 3-1 a Suiza que liquidó el partido de cuartos de final y que había hecho un tanto de penal ante Jordania en la fase de grupos, aseguró: "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida".

Este no es un Mundial más para el bahiense, ya que buscó su revancha luego de haberse ido de Qatar con la copa bajo el brazo pero sin haber anotado un solo tanto. Por eso, esperó este momento: "Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar".

Por último, más tranquilo, el capitán y referente del Inter de Italia analizó el encuentro: "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y nos dio tranquilidad a la hora de mover la pelota. Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo".

TyC