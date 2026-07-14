Artistas y escritores de Salta podrán competir por premios de hasta tres millones de pesos

Los artistas, escritores e investigadores de Salta tendrán una nueva oportunidad para obtener reconocimiento nacional y premios económicos por sus obras.

La Secretaría de Cultura de la Nación convocó a una nueva edición de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria, destinada a trabajos correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2024.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 687/2026, publicada este martes 14 de julio en el Boletín Oficial de la República Argentina. La medida establece premios de hasta $3 millones para las obras seleccionadas.

Cuánto recibirán los ganadores

La resolución fijó tres recompensas económicas para cada una de las especialidades incluidas en el certamen:

Primer Premio Nacional: $3.000.000.

$3.000.000. Segundo Premio Nacional: $2.000.000.

$2.000.000. Tercer Premio Nacional: $1.200.000.

Los fondos serán cubiertos con partidas presupuestarias de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

La convocatoria no establece un único ganador general. Los premios serán entregados dentro de las diferentes disciplinas y especialidades contempladas por el régimen.

Qué obras podrán competir

El certamen está dirigido a producciones científicas, artísticas y literarias realizadas durante el período 2021-2024.

Esto abre la posibilidad de participación para autores y creadores de diferentes áreas. Entre ellos pueden encontrarse escritores, investigadores y artistas cuyas obras se encuadren en las categorías definidas por el reglamento oficial.

La resolución aprobó un anexo específico con el régimen, las disciplinas, las especialidades y las condiciones que deberán cumplir los participantes.

Por ese motivo, antes de iniciar una presentación será necesario revisar las bases completas y comprobar que la obra corresponde a una de las categorías habilitadas.

Un reconocimiento nacional para la producción cultural

Los Premios Nacionales buscan distinguir a personas que hayan realizado aportes relevantes en el campo de la cultura, el arte, la literatura y la investigación.

Según los fundamentos de la Resolución 687/2026, el objetivo es estimular y recompensar a los productores culturales por su contribución a las diferentes manifestaciones culturales del país.

La convocatoria puede representar una oportunidad para que obras creadas en Salta logren mayor visibilidad y compitan en igualdad de condiciones con producciones de otras provincias.

No se trata únicamente de un aporte económico. El certamen también funciona como una instancia de reconocimiento del Estado nacional a la trayectoria y calidad de las obras seleccionadas.

Qué deben tener en cuenta los interesados

La publicación de la resolución formaliza el llamado, pero las condiciones concretas de inscripción, presentación de obras, documentación y plazos deberán consultarse en el anexo oficial y en los canales de la Secretaría de Cultura.

Los interesados deberán verificar especialmente:

Que la obra haya sido producida entre 2021 y 2024 .

. Que corresponda a una disciplina incluida en la convocatoria.

Que cumpla con los requisitos de autoría y presentación.

Que sea presentada dentro del plazo que establezcan las bases.

Que incluya toda la documentación solicitada.

La resolución no detalla en su articulado principal una fecha de cierre ni habilita una inscripción automática. Esos datos deberán confirmarse en la publicación completa de las bases antes de presentar la obra.

Una oportunidad para autores y creadores de Salta

Salta cuenta con una amplia producción literaria, artística y científica, aunque muchas obras encuentran dificultades para circular fuera de la provincia.

La convocatoria nacional permite que creadores locales presenten sus trabajos en un certamen de alcance federal y aspiren a un reconocimiento económico de hasta $3 millones.

La selección dependerá de los criterios establecidos para cada especialidad y de la evaluación de los jurados correspondientes.