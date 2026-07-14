Realizadores de Salta podrán presentar proyectos al INCAA hasta agosto

Productores y realizadores audiovisuales de Salta podrán presentar proyectos de largometrajes de ficción y documentales en dos convocatorias abiertas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Los llamados comenzaron este martes y permanecerán habilitados hasta las 14 horas del 14 de agosto de 2026.

Una convocatoria para documentales digitales

El primer concurso está dirigido a realizadores integrales que presenten proyectos de películas documentales filmadas en soporte digital.

Las obras deberán tener una duración mínima de 60 minutos y una extensión máxima de 120 minutos.

El INCAA aprobó el presupuesto destinado a los premios, además de las bases, el modelo de contrato y el pagaré que deberán suscribir los proyectos seleccionados.

También recibirán largometrajes de ficción

La segunda convocatoria está destinada a productores que quieran presentar largometrajes de ficción o documental.

La inscripción también estará abierta hasta el 14 de agosto. La participación implica aceptar las bases y condiciones y cumplir con los requisitos técnicos y administrativos publicados por el organismo.

Las dos convocatorias tienen alcance nacional, por lo que pueden participar proyectos elaborados fuera de Buenos Aires. Esto abre una oportunidad para contar historias, personajes y paisajes de Salta desde una producción audiovisual local.

Más fondos para que las películas lleguen a las salas

En otra resolución, el INCAA decidió fijar un presupuesto anual para financiar incentivos destinados a complejos cinematográficos que exhiban películas argentinas.

El organismo argumentó que el programa vigente mejoró la concurrencia de espectadores y la ocupación de salas, por lo que resolvió asegurar fondos específicos para darle continuidad.