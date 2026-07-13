A ocho años del crimen, “Pity” Álvarez finalmente irá a juicio por la muerte de Cristian Díaz

Este 12 de julio se cumplieron ocho años del crimen por el que Cristian “Pity” Álvarez será llevado a juicio. El músico está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en 2018, en el barrio porteño de Villa Lugano, luego de una discusión que terminó con cuatro disparos. Tras el hecho, Álvarez escapó y fue detenido al día siguiente, cuando decidió entregarse en una comisaría.

El juicio había sido postergado en reiteradas oportunidades debido a que distintos informes médicos indicaban que el cantante no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Sin embargo, su regreso a los escenarios, especialmente el show realizado en Córdoba ante miles de personas, llevó a la Justicia a reconsiderar su situación. Nuevas pericias determinaron que actualmente comprende el alcance del proceso penal y el debate oral quedó fijado para el próximo 10 de agosto.