“Folclore Pesao”: Gauchos de Acero lleva clásicos del género al metal

Con una propuesta que combina la fuerza del metal con la identidad del cancionero popular, la banda de rock salteña Gauchos de Acero lanzará “Folclore Pesao Vol. 1”, su quinto álbum de estudio.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Emilio Jorge, uno de los integrantes de la banda, anunció que el trabajo estará disponible desde el 20 de julio en todas las plataformas digitales.

“Estamos emocionados porque tiene una novedad, que es este género que se llama “folclore pesao”. Nos surgieron varias circunstancias musicales muy lindas mezclando el folclore y el rock pesado y dijimos que estaría bueno hacer un disco entero de esto'", contó.

El álbum reúne ocho canciones emblemáticas del repertorio folclórico argentino, aunque con arreglos completamente nuevos.

"Son canciones conocidas del folclore, del Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Cuchi Leguizamón. Pero nos tomamos el trabajo de reversionar todo, de armar toda una estructura para que sean esas canciones hechas como si las hubiera agarrado una banda de metal", explicó.

Jorge recordó que Gauchos de Acero nació como un proyecto familiar integrado por tres hermanos y que, con el tiempo, la banda encontró en esa mezcla una identidad propia.

"Nos sentimos trabados un poco con el rock acá en la provincia. No es una provincia que consume mucho rock, pero amamos Salta y no queríamos irnos a otro lado a hacer una carrera. Entonces dijimos: 'vamos por el folclore'. Le apostamos y realmente fue hermoso", señaló.

El próximo 20 de julio, “Folclore Pesao Vol. 1” estará disponible en las plataformas digitales, el primer paso de un proyecto mayor. "Tenemos pensado hacer un show en Salta, con toda la banda, las luces, el sonido y toda la puesta. También estamos preparando fotos y un videoclip", adelantó Jorge.