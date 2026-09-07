Milagro: estudiantes de Enfermería brindan atención primaria a peregrinos

Estudiantes de Enfermería de la Cruz Roja comenzaron a brindar atención primaria en distintos puntos de la ciudad ante la llegada de peregrinos por la Fiesta del Milagro.

Pablo Ibáñez, estudiante de Enfermería Profesional, explicó que este lunes se instalaron en Mitre y España, donde realizan controles de signos vitales, curaciones y otras primeras atenciones. “La idea es darle la primera atención a las personas que llegan de la Fiesta del Milagro”, señaló.

El operativo comenzó el domingo y se mantendrá hasta el 14 de septiembre. Además del puesto ubicado en pleno centro, cuentan con otro espacio de atención en el Parque San Martín.

Ibáñez aclaró que el servicio está destinado principalmente a acompañar la llegada de peregrinos, aunque cualquier persona que necesite una primera atención puede acercarse durante las actividades del Milagro.