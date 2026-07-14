La crisis de Flybondi se agrava entre cancelaciones y suspensiones

Sin vuelos desde hace 12 días, la aerolínea emblema del mercado low cost local (siempre alabada por el oficialismo y lo que antes fue el macrismo) atraviesa horas de incertidumbre. Gran parte del personal de Flybondi fue notificado de su suspensión hasta septiembre, incluyendo a tripulantes de vuelo y cabina. Pero la venta de pasajes continúa.

La empresa de Leonardo Scatturice, empresario cercano al Gobierno, realizó su último vuelo comercial el miércoles 1 de julio: fue el FO 5105, de Buenos Aires a Iguazú. A partir de entonces, solo hubo vuelos de prueba, para mantener los mínimos estándares de operatividad.

Las razones tienen que ver con problemas con los contratos de la flota de alquiler, deudas en las tasas de navegación y aeroportuarias, falta de pago en los anticipos del combustible, entre otras cosas.

“La situación es casi terminal”, definió Diego Dominelli, periodista de servicio aéreo, en declaraciones al programa Buenas Tardes China. “De los 11 aviones que tiene, va a volar solamente con dos. Debe mucho dinero de combustible, entonces le cortaron el suministro. Por eso no vuela. No es que solamente no vuela porque los aviones están mal o están fuera de servicio por reparaciones”.

“Hay una causa judicial con un pedido de quiebra que realizó el Hotel Presidente, en el centro porteño, por una deuda millonaria. Porque ahí se alojó tripulación y Flybondi no pagó. Hay un pedido para que le traben cuentas bancarias que realizó la empresa de ómnibus Tienda León. Están todas las causas judiciales que iniciaron empleados despedidos sin causa, o que acordaron retiros y no les cumplen”, enumeró Dominelli.

El especialista afirmó que hacia el año pasado, antes del ingreso de Scatturice como accionista mayoritario, la deuda de la empresa rondaba los 350 millones de dólares. “Para el volumen de la empresa era un número importante”, consideró. “A eso hay que sumar la estafa a todos los pasajeros que no pueden volar. No hay precedente de algo así”, concluyó en diálogo con Jairo Straccia.

Cancelaciones y falta de pagos

La plataforma failbondi.fail, que registra la operatoria diaria de la compañía, registró que entre el 2 y el 10 de julio se cancelaron más de 125 vuelos de Flybondi. Solo durante el último fin de semana largo la compañía suspendió 28 vuelos.

Un empleado de la aerolínea, que habló de forma anónima con el diario La Voz –de Córdoba- contó que la empresa no pagó los sueldos de junio ni el aguinaldo. Les prometieron que lo harán en cuatro cuotas a partir de la semana que viene. Según contó el trabajador, tampoco están abonando los acuerdos de retiro voluntario a los desvinculados.

A fines de la semana pasada, la empresa difundió un comunicado interno en el que informó sobre suspensiones a sus trabajadores y trabajadoras en el marco de la “necesidad de profundizar el plan de reorganización con el fin de garantizar su sostenibilidad y perdurabilidad”.

Esas suspensiones durarán hasta el 30 de septiembre por la “compleja circunstancia” que «prevemos que se extenderá por un tiempo”.

Pasajes y promesas

Así y todo, la venta de pasajes sigue su curso. Pero no da explicaciones al respecto, ya que la compañía sigue sin contar con voceros disponibles para dar respuestas formales. Según consignó Página/12, la crisis desguazó también al área de prensa de la empresa.

A nivel estatal, desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dijeron a la prensa que se intensificaron los controles y ya hubo 36 inspecciones y auditorías, más 17 inspecciones de talleres desde diciembre de 2024. A partir de eso se abrieron 22 sumarios administrativos que “podrían derivar en nuevas sanciones”.

En la web oficial de la compañía todavía puede leerse el anuncio realizado en diciembre de 2025, hace poco más de medio año, cuando Flybondi aseguraba una inversión de más 1700 millones de dólares para ampliar su flota en un 230 por ciento.

Eso permitiría sumar 35 aeronaves, un “paso histórico” según definió por entonces Scatturice.