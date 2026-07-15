Villarruel calentó la previa de Argentina–Inglaterra: “Piratas usurpadores”

La vicepresidenta Victoria Villarruel encendió la previa del partido que la Selección argentina disputará este miércoles ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

A través de una publicación realizada el martes en su cuenta de X, Villarruel calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y sostuvo que el encuentro trasciende lo estrictamente deportivo.

“No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Malvinas, Maradona y Messi

En su mensaje, la vicepresidenta relacionó el enfrentamiento con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, pero también con dos de las máximas figuras de la historia de la Selección.

“Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, expresó en referencia a Diego Maradona y Lionel Messi.

Villarruel cerró su publicación con un mensaje de apoyo al equipo argentino y una reafirmación del reclamo soberano: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”.

Argentina busca la final

La Selección enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador se medirá con España, que eliminó a Francia en la otra semifinal.

El mensaje de Villarruel sumó contenido político e histórico a uno de los cruces más cargados de simbolismo para el fútbol argentino. La referencia a Malvinas volvió a instalar la dimensión que este enfrentamiento adquirió desde la guerra de 1982 y desde el recordado partido del Mundial de México 1986.