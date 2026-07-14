Con la consigna "Vení a jugar el partido decisivo", protesta el Conicet

El partido por la ciencia se jugará el mismo miércoles, pero a las 10 de la mañana en el Polo Científico Tecnológico (Godoy Cruz 2320, Palermo). “Lxs trabajadorxs de la ciencia salimos a la cancha una vez más porque se juega un partido decisivo”, convocan desde ATE Conicet.

“El presidente (Daniel) Salamone y el Directorio tienen la oportunidad de evitar que 400 becaries posdoctorales que se postularon a Carrera de Investigador (CIC) queden en la calle al finalizar este mes”, plantean desde ese colectivo.

“Por las prórrogas, por las altas pendientes en CIC y Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (CPA) y por la recomposición salarial. Basta de precarización y vaciamiento. Nos movilizamos también por la regularización de la cobertura médico-asistencial, por aguinaldo para les becaries y por la vigencia de todos los concursos CPA”, reclaman.

La cita es el miércoles a las 10, horas antes del partido decisivo que se jugará en Estados Unidos: “Vení al Polo con tu camiseta de la Selección. ¡La ciencia argentina resiste!”

La situación del Conicet forma parte del cientificidio como política de Estado: la Función Ciencia del Presupuesto Nacional retrocedió en junio un 2,7% en relación al mismo período del año anterior, lo cual se suma a las caídas del 29,7% del año 2024 y del 16,5% de 2025. Además, casi dos mil investigadores jóvenes abandonaron su lugar, y estiman que los salarios cayeron entre 40 y 45% desde noviembre de 2023.

Toda una cohorte en riesgo

Mientras incumple la Ley de Financiamiento Universitario, la gestión de Milei avanza con el desmantelamiento del Conicet. “Las bajas masivas en la obra social (disfuncional desde hace dos años) y el inminente despido de 379 personas altamente calificadas dejan a profesionales de la institución en una situación límite, sin cobertura médica ni continuidad laboral”, alertan desde hace semanas becarios y becarias.

En tanto, el organismo adeuda la efectivización de 585 cargos del concurso CIC del año 2022 y la totalidad de los 400 cargos concursados en 2023. A esto se suman las altas pendientes de los concursos de CPA.

Ante la demora en la efectivización de cargos, en los últimos años se dieron prórrogas a quienes se presentan a concurso durante el estadío postdoctoral. Sin embargo, este año miembros del Directorio descartaron la posibilidad de otorgarlas. Así, este mes perderán todo vínculo con el organismo 379 profesionales altamente calificados y con trayectorias de al menos ocho años en el sistema científico.

“Esto no solo afecta la continuidad en el sistema de cientos de trabajadores mientras aguardan los resultados de su concurso y ven dilapidar años de formación y trabajo, la capacidad de líneas de investigación y de sus equipos de trabajo, sino que también implica la pérdida de décadas de inversión pública en conocimiento estratégico”, advirtió el colectivo.

“Una cohorte entera formada en Ciencia hoy no encuentra lugar en el sistema, eliminando un eslabón generacional en el futuro científico de la Argentina. Esto compromete capacidades acumuladas, líneas enteras de investigación y la posibilidad de construir un país soberano sobre los cimientos del conocimiento. No permitiremos que esto suceda”, expresaron becarias y becarios mediante un comunicado.

Con información de Tiempo Argentino