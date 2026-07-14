Con una inversión de US$709 millones, se producirá litio en Catamarca

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto de la empresa LIEX S.A., que desarrollará una planta para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. La iniciativa contempla una inversión de 709 millones de dólares destinada a la construcción de la planta y de toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el complejo tendrá capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio e incluirá pozos de extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, instalaciones industriales y obras de control de inundaciones.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.



El proyecto contempla una… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

El Gobierno nacional señaló que el proyecto generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación. Además, estimó que la producción podrá sostenerse por más de 19 años y permitirá exportaciones cercanas a US$400 millones anuales. Con esta incorporación, el RIGI suma 21 proyectos aprobados, que representan inversiones comprometidas por US$46.700 millones.