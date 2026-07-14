Promueven accesibilidad y empleo para personas con discapacidad en turismo

Por primera vez, se incorporaron tres jóvenes con discapacidad a la Brigada de Anfitriones Turísticos de la ciudad de Salta, una experiencia piloto que les permitió brindar información y asistencia a visitantes en la plaza 9 de Julio junto a estudiantes de Turismo.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la titular de la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta, Tania Saravia destacó el trabajo conjunto con la “Fundación Ayúdame a Crecer” para generar nuevas oportunidades de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual y mental.

"Necesitábamos que esta experiencia fuera abordada también en horas extracurriculares, porque implica práctica y pueden surgir distintas situaciones. La fundación cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja la autonomía y la capacitación para que el día de mañana se pueda abrir una puerta más hacia la inclusión laboral", explicó Saravia.

La funcionaria destacó que la experiencia también tuvo un fuerte impacto entre los propios estudiantes de Turismo, quienes recibieron capacitación para trabajar desde una perspectiva inclusiva. "Trabajamos con pictogramas y capacitamos tanto a las personas que están a cargo de los anfitriones como a los mismos chicos que estudian Turismo. Buscamos generar espacios de empatía”, sostuvo.

Saravia recordó que el municipio impulsa distintas capacitaciones destinadas al sector turístico para promover un trato inclusivo y mejorar la accesibilidad en hoteles, restaurantes y agencias de viajes.

“Hemos capacitado en buen trato y buenas prácticas hacia las personas con discapacidad. Hoy ya hay hoteles que cuentan con cartas en braille, otros incorporaron menús con pictogramas y hasta espacios de regulación para niños y niñas con TEA. Son adaptaciones que van surgiendo a partir del trabajo conjunto", indicó.

Finalmente, invitó a prestadores turísticos a continuar incorporando herramientas de accesibilidad y recordó que la Dirección General de Discapacidad brinda capacitaciones gratuitas.