Recorrieron la ciudad para evaluar la accesibilidad de las personas con discapacidad

Por tercer año consecutivo, la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta, junto al referente por los derechos de las personas con movilidad reducida Gustavo Gonza, realizó la 3º Marcha Patriótica, una iniciativa que busca relevar el estado de las rampas accesibles y visibilizar las dificultades que aún enfrentan las personas con discapacidad para desplazarse por la ciudad.

La actividad comenzó en Parque Sur y finalizó en el Parque San Martín. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora del área, Tania Saravia, destacó que estos recorridos permiten incorporar la mirada de las personas con discapacidad en las obras que ejecuta el municipio.

"Entendemos que no se puede modificar todo de un día para el otro, sobre todo por la cuestión arquitectónica de Salta, donde muchas veces estas situaciones no fueron contempladas. Pero, afortunadamente, somos escuchados”, señaló.

La funcionaria recordó que el relevamiento realizado en ediciones anteriores sirvió para introducir mejoras en distintos espacios públicos, no sólo para mejorarlos, sino para aplicarlas en futuras obras. "Hacer estos circuitos posibilita que, en lugar de hacer una obra y después tener que volver a romper para corregirla, ya se contemple la accesibilidad desde el inicio. Es una cuestión de escucha, de empatía y de planificación", afirmó.

Durante la caminata también se detectaron situaciones que no dependen de la infraestructura, sino del comportamiento de los propios ciudadanos. "Vimos que las rampas estaban muy prolijas, muy bien hechas, pero encontrábamos autos prácticamente arriba de la vereda. Entonces, todo tiene que ver con la actitud y con la toma de conciencia. La accesibilidad es una responsabilidad de todos", sostuvo.

En ese sentido, Saravia remarcó que la discapacidad es una temática que el municipio aborda de manera transversal y recordó que recientemente se capacitó a funcionarios de todas las áreas para incorporar la perspectiva de accesibilidad en la gestión.