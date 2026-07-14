El Parque Sur invita a otra jornada mundialista este miércoles

Este miércoles, el Parque Sur transmitirá en pantalla gigante el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. El coordinador de la Administración de Parques Urbanos, Raúl Siares, explicó en Aries que la propuesta ya se consolidó como un punto de encuentro para vecinos de distintos barrios de la ciudad.

"Ya es el cuarto partido que transmitimos en el Parque Sur, desde el mediodía vamos a estar con la transmisión en vivo. Vamos a tener un punto de aliento, un photo opportunity para que la gente se saque fotos, vaya compartiendo y viva la previa en su mayor expresión”, expresó.

La iniciativa forma parte de una serie de propuestas que la Administración de Parques Urbanos viene desarrollando para acompañar el entusiasmo que genera el Mundial.

"Todo esto empezó con los encuentros de intercambio de figuritas y con la transmisión de los partidos. Ahora también tenemos talleres para que los chicos y las familias confeccionen su propio cotillón mundialista y puedan vivir esta fiesta de la mejor manera", contó Siares.

El funcionario recordó que actualmente todos los Parques Urbanos funciona con el horario de invierno, de 8 a 22, por lo que quienes deseen participar de la transmisión podrán ingresar con normalidad y disfrutar de las distintas actividades previstas durante toda la jornada.