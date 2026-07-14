Más de 70 actividades gratuitas en los Parques Urbanos durante las vacaciones

Con el inicio de las vacaciones de invierno, los Parques Urbanos de Salta prepararon una agenda de actividades gratuitas destinadas principalmente a niños y familias. La programación se extenderá durante todo julio en el Parque Bicentenario, Parque de la Familia, Parque Sur y Parque El Préstamo, en Coronel Moldes.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el coordinador de Parques Urbanos, Raúl Siares, explicó que, si bien las propuestas comenzaron a desarrollarse desde los primeros días del mes, la mayor cantidad de actividades se concentrará durante la segunda y tercera semana, coincidiendo con el receso escolar.

"Tenemos 72 eventos durante todo el mes de julio en los cuatro parques. Siempre buscamos que nos visiten las familias, que los chicos vengan con los grandes y puedan disfrutar de diferentes propuestas", señaló.

Entre las iniciativas previstas se encuentran ferias de emprendedores, talleres de manualidades, clases deportivas adaptadas para niños, juegos en familia, observación de aves, actividades recreativas y propuestas vinculadas con la naturaleza.

"Las clases deportivas que normalmente son para adultos ahora tienen un enfoque para los niños. Tenemos juegos en familia, yoga, talleres de papel maché, confección de juegos para llevar a la casa, juegos de mesa y también 'Volando con Amigos', donde hacemos observación de aves para los chicos", detalló.

Una de las actividades destacadas será "Bicentenario de la Luna", una experiencia de astroturismo que permitirá observar el cielo mediante telescopios. "Vamos a tener telescopios para que la gente pueda disfrutar del espacio y vivir esa experiencia en primera persona"*, adelantó.

En el Parque El Préstamo, de Coronel Moldes, la agenda incluirá un torneo infantil de fútbol, un encuentro de vehículos Chevrolet, talleres artísticos y propuestas recreativas para todas las edades.

Además de las actividades recreativas, los parques mantendrán espacios de asesoramiento para adultos, con el objetivo de que las familias puedan aprovechar su visita para realizar consultas y trámites. "Todos los viernes, de 9.30 a 11.30, tenemos asesoramiento legal con abogados de distintas áreas del Gobierno. La idea es que, mientras los chicos participan de actividades como ajedrez o los talleres, los padres puedan evacuar dudas o recibir ayuda con distintos trámites", explicó Siares.