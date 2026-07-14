El Gobierno analizó alternativas para la recuperación de la actividad hidrocarburífera en el norte

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, recibió al presidente del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa, Édgar Villalba, con quien analizó la situación de la actividad hidrocarburífera en el norte provincial.

Durante el encuentro, Villalba expuso la visión de la organización sindical sobre la evolución de la producción en los yacimientos del norte, el nivel de inversiones de las empresas operadoras y el impacto que esta situación tiene sobre el empleo, la actividad económica regional y el abastecimiento de gas para el aparato productivo.

Asimismo, planteó alternativas vinculadas a la recuperación de la producción en áreas maduras, el relevamiento de pozos históricos y el aprovechamiento de yacimientos actualmente inactivos, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otras provincias.

Por su parte, el ministro Lupión destacó la importancia del diálogo con los distintos actores de la cadena hidrocarburífera para conocer de primera mano la realidad del sector y considerar los planteos acercados en el marco de las competencias del Ministerio.

Al término del encuentro, Villalba valoró la disposición del ministro para escuchar las inquietudes del sector y destacó la instancia de diálogo mantenida.

Participaron también el coordinador institucional del Ministerio de Producción y Minería, Bernardo Sayús, y Abel Heredia, en representación del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa.