Obras sociales adeudan $10.000 millones y el Hospital San Bernardo prepara cortes de prestaciones

El Hospital San Bernardo comenzará a ejecutar deudas por más de $10 mil millones contra obras sociales que llevan más de 60 días sin pagar y anticipó que podría suspender las prestaciones programadas para sus afiliados.

Las urgencias continuarán siendo recibidas por tratarse del principal hospital de referencia para pacientes agudos en Salta. Sin embargo, una vez estabilizados, los afiliados deberán ser derivados a establecimientos cubiertos por sus respectivas obras sociales.

El gerente general del hospital, Pablo Salomón, informó a la prensa que la decisión fue adoptada junto a los equipos administrativo y legal y que las primeras cartas documento saldrían entre los próximos días.

Más de $10 mil millones en prestaciones vencidas

Salomón precisó que diferentes obras sociales adeudan en conjunto más de $10.000 millones, una suma que estimó en alrededor de US$6,5 millones.

El monto informado corresponde únicamente a prestaciones con más de 60 días de antigüedad, plazo a partir del cual el hospital considera vencida la obligación de pago.

A esa cifra se agrega otra deuda por servicios prestados durante los últimos dos meses, que todavía no alcanzó el plazo de vencimiento.

“Vamos a comenzar ejecuciones de deuda. Seguramente se van a interrumpir prestaciones a esas obras sociales en todo lo que respecta a lo programado”, anticipó el gerente.

Las urgencias seguirán siendo atendidas

El hospital aclaró que no rechazará emergencias, aun cuando el paciente pertenezca a una obra social morosa.

La atención continuará hasta estabilizar su estado de salud. Luego, la entidad deberá hacerse cargo del traslado y de la continuidad del tratamiento en otro establecimiento.

“Esto puede sonar un poco chocante, pero hay una realidad: tenemos recursos muy acotados”, argumentó Salomón.

“No podemos financiar obras sociales”

El gerente sostuvo que el hospital público no puede utilizar los recursos destinados a pacientes sin cobertura para sostener prestaciones que deberían ser pagadas por entidades privadas o sindicales.

“Mi prioridad son los pacientes carenciados. No puedo financiar obras sociales con lo que tengo que financiar a los pacientes carenciados”, remarcó.

También advirtió que el recupero del dinero no será negociable y que el hospital avanzará con las herramientas legales disponibles.

“Las obras sociales tienen que hacerse cargo de sus afiliados. Hemos decidido tomar una medida tremendamente rígida e ir en busca del financiamiento de los pacientes con cobertura que fueron atendidos en la institución”, expresó.

Cartas documento y reclamo judicial

El Hospital San Bernardo enviará intimaciones formales a las entidades deudoras antes de iniciar las ejecuciones correspondientes.

Por el momento, no se difundió la lista de obras sociales alcanzadas ni cuánto debe cada una. Tampoco se precisó desde qué fecha comenzarían a limitarse las prestaciones programadas.

La medida podría afectar consultas, prácticas y procedimientos que no sean considerados urgentes, por lo que se espera una comunicación específica antes de su implementación.