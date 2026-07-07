El gobernador Sáenz tomó juramento al nuevo ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda

El gobernador Gustavo Sáenz tomó el juramento de rigor a Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y a Ignacio Vilchez como secretario de Seguridad.

Durante la ceremonia, el Gobernador ratificó la continuidad del plan de gestión y remarcó que la seguridad es política de política de Estado y “un desafío permanente”.

El Gobernador agradeció el trabajo realizado por el ministro saliente, Gaspar Solá -quien asumió como Asesor General de Incapaces- reconociendo su acompañamiento institucional con "honestidad, sacrificio, compromiso y responsabilidad".

Al referirse al nuevo titular de la cartera, Sáenz destacó: "En su lugar asume un hombre que también es de desafíos, que me viene acompañando desde mi gestión como intendente en la Municipalidad de Salta y que siempre se ha destacado por su compromiso, responsabilidad, honestidad y por estar al servicio de la gente". Dirigiéndose al flamante ministro, le deseó "el mayor de los éxitos” y marcó el desafío que tiene por delante del que “estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias".

También el Gobernador se refirió al nuevo secretario de Seguridad, enfatizando el valor de la carrera institucional y el mérito en territorio. "Realmente se lo ganó trabajando; a donde iba este Gobernador, estaba él. Allí donde había un problema, él estaba presente, siempre al servicio de la comunidad", afirmó. Agregó: “Es un justo reconocimiento a aquellos que hacen carrera con sacrificio, esfuerzo y compromiso. Hoy es un reconocimiento a la tarea, a la labor y, por sobre todas las cosas, a la responsabilidad".

Subrayó la continuidad del trabajo en territorio y un accionar “mancomunado con los municipios y de manera federal". Aseguró: “Seguiremos afrontando los desafíos en seguridad”.

Acompañaron la ceremonia el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la Defensora General, Ada Zunino; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el intendente de la Ciudad, Emiliano Durand.

También el Procurador Pedro Oscar García Castiella; los miembros del Gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otras autoridades.