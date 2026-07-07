El gobernador Sáenz tomó juramento al nuevo ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda

En el mismo acto también asumió Juan Ignacio Vilchez como secretario de Seguridad. El mandatario destacó la continuidad del plan de gestión.
Salta07/07/2026

108842-el-gobernador-saenz-tomo-juramento-al-nuevo-ministro-de-seguridad-y-justicia-nicolas-avellaneda

El gobernador Gustavo Sáenz tomó el juramento de rigor a Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y a Ignacio Vilchez como secretario de Seguridad.

Durante la ceremonia, el Gobernador ratificó la continuidad del plan de gestión y remarcó que la seguridad es política de política de Estado y “un desafío permanente”.

El Gobernador agradeció el trabajo realizado por el ministro saliente, Gaspar Solá -quien asumió como Asesor General de Incapaces- reconociendo su acompañamiento institucional con "honestidad, sacrificio, compromiso y responsabilidad".

Al referirse al nuevo titular de la cartera, Sáenz destacó: "En su lugar asume un hombre que también es de desafíos, que me viene acompañando desde mi gestión como intendente en la Municipalidad de Salta y que siempre se ha destacado por su compromiso, responsabilidad, honestidad y por estar al servicio de la gente". Dirigiéndose al flamante ministro, le deseó "el mayor de los éxitos” y marcó el desafío que tiene por delante del que “estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias".

También el Gobernador se refirió al nuevo secretario de Seguridad, enfatizando el valor de la carrera institucional y el mérito en territorio. "Realmente se lo ganó trabajando; a donde iba este Gobernador, estaba él. Allí donde había un problema, él estaba presente, siempre al servicio de la comunidad", afirmó. Agregó: “Es un justo reconocimiento a aquellos que hacen carrera con sacrificio, esfuerzo y compromiso. Hoy es un reconocimiento a la tarea, a la labor y, por sobre todas las cosas, a la responsabilidad".

Subrayó la continuidad del trabajo en territorio y un accionar “mancomunado con los municipios y de manera federal". Aseguró: “Seguiremos afrontando los desafíos en seguridad”.

Acompañaron la ceremonia el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la Defensora General, Ada Zunino; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el intendente de la Ciudad, Emiliano Durand.

También el Procurador Pedro Oscar García Castiella; los miembros del Gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otras autoridades.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail