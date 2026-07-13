Caso Skanska: condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido y José López

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, en el marco de la causa Skanska, considerada el primer gran escándalo de corrupción que salió a la luz durante el kirchnerismo. La Justicia concluyó que ambos participaron en el cobro de sobornos vinculados a la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Según el fallo, la constructora sueca Skanska direccionó licitaciones, pactó sobreprecios con otras empresas y canalizó el pago de coimas mediante un esquema de facturas apócrifas emitidas por firmas fantasma. La investigación determinó que estas maniobras provocaron un millonario perjuicio para el Estado y beneficiaron de manera ilegal a funcionarios públicos involucrados en el proceso.

La sentencia fue comunicada de forma virtual a ambos exfuncionarios, quienes ya permanecen detenidos: De Vido cumple arresto domiciliario en Zárate, mientras que López está alojado en el penal de Ezeiza. Con este fallo, la Justicia cerró uno de los expedientes más emblemáticos de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.