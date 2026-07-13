El riesgo país sube a 405 puntos pese al pago de US$4.500 millones de deuda

El riesgo país abrió este lunes en 405 puntos, por encima del cierre del viernes, en una jornada en la que el Gobierno nacional completa el pago de unos US$4.500 millones en vencimientos de deuda con acreedores privados. La semana pasada ya se habían cancelado cerca de US$2.500 millones de bonos Globales y este lunes se acredita el resto correspondiente a los Bonar.

Aunque desde el Ministerio de Economía confían en que el indicador vuelva a bajar una vez acreditados los pagos, la suba inicial refleja que el mercado todavía mantiene cautela frente a la estrategia financiera oficial. Si bien parte de los fondos cobrados serían reinvertidos en títulos argentinos, los analistas siguen de cerca la evolución de las reservas, la capacidad de financiamiento y la sostenibilidad del esquema económico.

El Gobierno sostiene que el reciente plan financiero y la decisión de no priorizar una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales buscan fortalecer la confianza de los inversores. Sin embargo, el leve repunte del riesgo país evidencia que esas señales aún no alcanzan para disipar completamente la incertidumbre sobre el frente financiero y la capacidad del país para consolidar una baja sostenida del costo de su deuda.