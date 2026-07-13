El riesgo país sube a 405 puntos pese al pago de US$4.500 millones de deuda
Economía13/07/2026
En el mercado esperan una reacción positiva, aunque persisten las dudas sobre el rumbo financiero.
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Rocío Monteros Di PietroEconomía13/07/2026
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Rocío Monteros Di PietroEconomía13/07/2026
Las estimaciones privadas anticipan que el índice de precios volverá a ubicarse en niveles similares a los de junio. Los aumentos en tarifas, transporte y el movimiento por las vacaciones de invierno podrían presionar el costo de vida.
En el sexto mes, las transferencias no automáticas totalizaron en $48.300 millones, una baja de 87,7% interanual real. Es el peor registro para ese mes en 21 años.
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