El ritual de los cabuleros que anima los bares del centro salteño

Un grupo de hinchas ya tiene reservada la misma mesa para cada partido de la Selección Argentina en un bar de la peatonal Caseros.

El lugar está justo frente a la pantalla y se convirtió en una cábala durante el Mundial.

“Ya tienen su lugarcito. Vienen de antemano, nos dicen cuántos son y les acomodamos la mesa”, contó Nicolás, trabajador del local, en diálogo con Pelo y Barba por Aries.

La costumbre se repite partido tras partido. Mientras algunos clientes llegan de paso, los habitués buscan siempre el mismo sitio para alentar a Argentina.

El bar también recibió turistas de Brasil, España y Estados Unidos. Incluso algunos brasileños se sumaron a los cantos en apoyo a la Selección.

Para la semifinal ante Inglaterra, la mesa de los cabuleros ya tiene destino asegurado.