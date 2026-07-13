Más turistas, menos gasto: la gastronomía salteña alerta por la caída del consumo

Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), aseguró en Aries que uno de los principales problemas actuales es la caída del consumo.

“La familia se restringe en los gastos fuera de la hotelería o del lugar donde se hospeda”, explicó.

Según detalló, los cambios se reflejan principalmente en los restaurantes. Las familias continúan saliendo, pero reducen sus gastos: eligen opciones más económicas, consumen menos productos y priorizan actividades gratuitas o de menor costo. “Antes una familia podía ir a una parrilla, ahora quizás va a una pizzería. El vino pasó a ser un elemento de lujo y los postres casi ya no se piden”, ejemplificó Prieto.

El dirigente señaló que esta situación genera una diferencia entre lo que se observa desde afuera y lo que ocurre dentro de los comercios. “La gente ve un lugar lleno y piensa que está todo bien, pero el ticket es mucho menor que en otras épocas”, afirmó.

A pesar del escenario económico, Prieto aseguró que los cierres definitivos en hotelería y gastronomía no son la primera alternativa para los empresarios. Explicó que muchos negocios tradicionales cuentan con años de inversión, infraestructura y personal, por lo que buscan reinventarse antes de cerrar.

Sin embargo, reconoció que existen casos de establecimientos afectados y que la presión impositiva y la falta de capital de trabajo complican la situación. En ese sentido, destacó reuniones con autoridades económicas para buscar alivio financiero después de las vacaciones de invierno.

Para Prieto, el desafío del sector no pasa solamente por recuperar turistas, sino también por lograr que esos visitantes vuelvan a consumir como antes.