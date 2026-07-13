Tragedia en los festejos: un joven de 20 años murió tras chocar con su moto en Orán

La víctima fue identificada como Enzo Jesús Contreras. El siniestro ocurrió mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y las circunstancias del hecho son investigadas.
Policiales13/07/2026

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Una jornada de celebración terminó en tragedia en San Ramón de la Nueva Orán. Enzo Jesús Contreras, de 20 años, murió durante la noche del sábado tras protagonizar un siniestro vial cuando circulaba en motocicleta por la intersección de calle Los Constituyentes y pasaje del Milagro, en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina.

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De acuerdo con la información preliminar, el joven habría perdido el control del rodado e impactado contra un árbol. Tras el alerta, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar, donde constataron el fallecimiento. La investigación quedó a cargo de las autoridades, que buscan determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.

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