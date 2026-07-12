Mataron a un joven durante los festejos por Argentina en Córdoba, investigan un ajuste de cuentas

Un joven de 20 años fue asesinado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, en un aparente ajuste de cuentas narco, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Sucede que la víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga, había salido recientemente de prisión, luego de ser detenido por robos calificados. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente ligada a la investigación.

El ataque ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, en el cruce de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo de esa localidad cordobesa, donde los vecinos celebraban el pase a semifinales del Mundial. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la fuente quien aseguró que los autores, que serían dos, ya fueron identificados y tienen pedido de captura.

La sospechas sobre la vendetta por droga están fundadas en las características del homicidio y en que tanto Ochonga como los presuntos asesinos son de Frontera, la ciudad cordobesa que limita con Santa Fe y es un punto crítico para la seguridad, debido al dominio de bandas narco que operan en el territorio.

El joven, que residía en San Francisco, había salido de la cárcel en libertad condicional en los primeros días de julio. Tenía, además, dos pedidos de captura vigentes.

Luego de conocerse la noticia, sus allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. “Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus amigos de acuerdo a La Voz de San Justo.

“Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre”, cerró la publicación.

San Francisco es cabecera del departamento de San Justo y está ubicada a 206 kolómetros de la ciudad de Córdoba donde se congregaron 20 mil personas, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en la zona del Patio Olmos para celebrar la victoria contra el combinado Suizo.

A diferencia de lo que sucedió el partido pasado, la jornada transcurrió sin incidentes y hubo seis detenidos por contravenciones.

Durante los controles, que se desarrollaron con colaboración de personal de la Municipalidad de Córdoba, se decomisaron botellas de bebidas alcohólicas, además de parrillas de venta de comida y gazebos que se encontraban en el espacio público.

El esquema de seguridad incluyó, también, a efectivos de Guardia de Infantería, Motocicletas, CAP y unidades especiales con el refuerzo de patrullajes preventivos. Los aprehendidos fueron trasladados a sedes policiales para ser puestos a disposición de la Justicia, informó la Policía cordobesa.

Con información de Infobae