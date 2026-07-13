Vacaciones de invierno: controles en hoteles, rutas y centros turísticos de Salta

La Policía de Salta puso en marcha un operativo especial de seguridad por el inicio de las vacaciones de invierno y el aumento de la circulación de turistas en la provincia.

El dispositivo comenzó el jueves y abarca los principales destinos, centros recreativos, rutas y establecimientos hoteleros.

Por el momento, la fuerza no reportó incidentes relevantes que hayan afectado a visitantes durante los primeros días del receso.

Controles en los principales destinos

El operativo reúne a áreas preventivas, operativas e investigativas de la Policía de Salta.

La presencia se concentra en los principales puntos turísticos de la provincia, especialmente en lugares con mayor circulación de visitantes durante la temporada alta.

La Policía Turística tiene su base principal en la ciudad de Salta y cuenta con anexos en Cafayate, Cachi e Iruya.

Desde esos puestos se realiza un seguimiento del ingreso de turistas y se brinda asistencia frente a robos, extravíos, accidentes u otras situaciones que requieran intervención.

Relevamiento en hoteles

Juan Posadas, del área de Prensa de la Policía, explicó en Pelo y Barba por Aries que los efectivos mantienen contacto con establecimientos hoteleros de distintas localidades.

“A través de la Policía Turística hacemos un relevamiento en todos los hoteles de la provincia y desde allí tomamos intervención ante cualquier hecho que pudiera surgir”, describió.

El mecanismo permite detectar incidentes y coordinar rápidamente la participación del área policial correspondiente.

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Sin incidentes reportados

Hasta el momento, la Policía Turística no registró hechos de relevancia vinculados con la llegada de visitantes.

El operativo continuará durante todo el receso escolar y se ajustará de acuerdo con el movimiento registrado en rutas, terminales, centros urbanos y atractivos turísticos.

También se reforzarán los controles de seguridad vial, en especial durante los días de mayor desplazamiento entre la ciudad de Salta y los Valles Calchaquíes.