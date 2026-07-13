La supervivencia hotelera en este invierno: "Hay turistas en Salta, pero gastan menos"

Con el inicio de la temporada de vacaciones de invierno, el sector turístico busca recuperar el movimiento perdido durante los primeros meses del año. Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), su presidente Daniel Prieto analizó en Aries el escenario nacional y aseguró que las expectativas están puestas en las próximas semanas.

Prieto explicó que, pese a la falta de grandes niveles de reservas anticipadas, el inicio de la temporada comenzó a mostrar mayor circulación turística. “Veíamos que por más que no había reserva ni movimiento, iba a haber un efecto de ocupación interesante y un movimiento de la gente”, señaló.

Sin embargo, el dirigente pidió cautela a la hora de evaluar la situación. Según explicó, la presencia de turistas en los destinos no necesariamente significa que el sector esté atravesando una recuperación plena. “Hay mucha gente dando vueltas, pero hay que analizar qué pasa puertas adentro”, sostuvo.

El presidente de FEHGRA comparó el escenario actual con los meses de enero y febrero, que fueron considerados complejos para el sector turístico y gastronómico. “De Semana Santa a las vacaciones de invierno fue quizás una de las peores épocas por muchos motivos. Estamos esperando estas tres semanas para ver si aumenta la afluencia y el movimiento”, afirmó.

Además, destacó que el turista modificó sus costumbres: hay viajes más cortos, menos planificación anticipada y decisiones tomadas sobre la marcha. “No podemos quedarnos con cómo era hace 10, 15 o 20 años. Hay que analizar los cambios en los consumos”, remarcó.

Para Prieto, el fin de semana largo previo al inicio de las vacaciones también pudo haber favorecido la llegada de visitantes, ya que permitió extender los días de descanso y optimizar gastos de traslado.

El dirigente evitó anticipar resultados positivos antes de tiempo y llamó a mantener la prudencia. “No soy de los que dicen que está todo maravilloso, pero tampoco vemos un panorama catastrófico. Hay que ir analizando cómo evoluciona la temporada”, concluyó.