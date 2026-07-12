Del Tren Solar al Centro Lola Mora: las claves del éxito turístico de Jujuy en esta temporada

Jujuy comenzó la temporada turística de invierno con un importante movimiento de visitantes y elevados niveles de ocupación hotelera. Durante este fin de semana largo, la provincia alcanza un promedio del 77%, mientras que las reservas para las vacaciones de julio ya superan el 70%.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó el crecimiento de la actividad y señaló que el movimiento generado durante tres jornadas produjo un impacto económico superior a los $6.187 millones. "Estamos felices por el alto nivel de afluencia turística. Esto tiene que ver con la fuerte promoción del destino y con la incorporación de nuevas opciones para disfrutar en la provincia", afirmó.

La Quebrada de Humahuaca encabezó los niveles de ocupación con un 87%. Más atrás se ubicaron los Valles, con el 71,4%; las Yungas, con el 67,5%; y la Puna jujeña, con el 59,2%. Según Posadas, la estadía promedio se acercó a las tres noches, un indicador que refleja la ampliación de las propuestas disponibles y consolida a Jujuy entre los destinos más elegidos del norte argentino.

Entre los principales atractivos se encuentran la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes, el Cerro de los 14 Colores, el Tren Solar de la Quebrada y la Ruta del Vino, que permite conocer los viñedos de altura y la producción vitivinícola de la región. A estas alternativas se sumó recientemente el Centro Cultural Lola Mora. El espacio, diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli, reúne patrimonio, arte, arquitectura y propuestas culturales, y busca convertirse en un nuevo punto de interés para quienes visitan la provincia.

Con información de El Pregón