Destrezas gauchas, música y tradición: Campo Quijano vive su fiesta del centenario

Campo Quijano celebrará este jueves una jornada tradicional por el centenario con la Gran Pialada y Festival “Quijano viviendo el centenario”, una propuesta que reunirá destrezas gauchas, música, danza y artistas locales.

La actividad se realizará desde las 14 horas en el Club Unión Huaytiquina, con una programación orientada a poner en valor las raíces, las costumbres y la identidad cultural del municipio.

Según la agenda oficial de Turismo de Salta, el encuentro incluirá una pialada, presentaciones musicales, cuadros de danza y la participación de artistas locales.

Desde la organización destacaron que la jornada busca fortalecer la tradición gaucha y acompañar los festejos por el centenario de Campo Quijano, con una convocatoria abierta a vecinos y visitantes.

El evento es organizado por la Municipalidad de Campo Quijano y forma parte de las actividades culturales previstas para este 9 de Julio, en coincidencia con el Día de la Independencia.