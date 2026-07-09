Rosario de la Frontera premiará al comercio mejor vestido de celeste y blanco

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Los comercios de Rosario de la Frontera serán protagonistas de una propuesta especial por el Día de la Independencia. La Municipalidad organizó el concurso "Rosario se viste de Celeste y Blanco", que premiará al local comercial mejor ambientado con motivos patrios.

La actividad se desarrollará este jueves 9 de julio y está destinada a incentivar la participación del sector comercial en los festejos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

Según el cronograma oficial, durante la jornada se realizará la votación de los comercios participantes y, a las 17 horas, se anunciará el establecimiento ganador con una visita al local elegido.