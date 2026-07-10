El finde largo comenzó con reservas sobre la hora y muchos turistas



La temporada de invierno ya empezó a sentirse en Salta. Durante el feriado del 9 de Julio, el centro de la ciudad mostró una imagen repetida en cada rincón: familias, parejas y grupos de amigos recorriendo la plaza 9 de Julio, sacando fotos de los edificios históricos y disfrutando de la gastronomía local. Con el puente turístico de este viernes, se espera que el flujo de visitantes continúe creciendo durante el fin de semana.

El movimiento también se refleja en el perfil de quienes llegan a la provincia. Muchos turistas optaron por realizar reservas sobre la hora, una modalidad que se viene consolidando en las últimas temporadas. Entre ellos está Agustín, un cordobés que viajó junto a su esposa y sus dos hijos, quienes eligieron Salta como punto de partida para luego continuar su recorrido hacia el norte argentino.

Además de los paisajes y la oferta turística, los precios aparecen como uno de los factores que más destacan los visitantes. “Nos sorprendieron los precios. Mucho más barato que Córdoba. Comimos los cuatro por un buen precio”, contó Agustín, reflejando una percepción que se repite entre quienes eligieron la provincia para disfrutar de las vacaciones de invierno.