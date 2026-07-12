La Costa Atlántica tuvo uno de sus peores fines de semana largos

La Costa Atlántica atraviesa uno de los fines de semana largos con menor movimiento turístico de los últimos años. La ocupación hotelera ronda el 30% en Mar del Plata y cerca del 25% en otras localidades balnearias, según datos relevados por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG). El receso de cuatro días, que tradicionalmente funcionaba como antesala de las vacaciones de invierno, no logró impulsar la llegada de visitantes.

Los empresarios atribuyeron el resultado a una combinación de factores. Entre ellos mencionaron la caída del consumo, las bajas temperaturas, la cercanía del receso escolar y los cuartos de final del Mundial 2026, que llevaron a muchas familias a permanecer en sus hogares.

Un operador turístico de Villa Gesell resumió el escenario con una frase: "La gente quiere ver el Mundial en su casa, con su familia y amigos y no irse unos días afuera, eso nos hizo bastante daño". Luego agregó: "Este fin de semana presenta un mal clima, con frío y algunas lloviznas, así que tenemos todas las esperanzas depositadas en una mejora con las vacaciones de invierno".

El consumo también condicionó la actividad

El bajo movimiento turístico coincidió con una caída de las ventas minoristas. La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata informó que las ventas cayeron 5,7% interanual durante junio, luego de bajas de 2,6% en abril y 5,8% en mayo.

La prosecretaria de la entidad, Adriana Ferreiro, sostuvo: "La caída interanual no es un episodio puntual: se sostiene mes a mes y se profundiza".

La menor llegada de visitantes también impactó sobre comercios, restaurantes, cafeterías y prestadores de servicios recreativos, que esperaban un nivel de actividad considerablemente inferior al registrado en otros años. Además, empresarios turísticos reconocieron que quienes finalmente decidieron viajar ajustaron el presupuesto destinado a gastronomía, compras y entretenimiento.

Las expectativas apuntan al receso escolar

A pesar del escenario, los empresarios mantienen expectativas para las vacaciones de invierno. Aseguran que una parte importante de las reservas suele concretarse dentro de las 48 horas previas al viaje. Sin embargo, admitieron que el volumen de consultas permanece por debajo de lo esperado.

En Mar del Plata, las proyecciones para el receso escolar también muestran un nivel inicial de reservas inferior al habitual. Los operadores esperan que la mayor concentración de visitantes llegue entre el 20 de julio y el 1 o 2 de agosto, período en el que históricamente se registra el mayor movimiento turístico.

El próximo fin de semana largo será entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, el sector reconoce que este tipo de escapadas perdió capacidad para impulsar la actividad, con excepción de Carnaval y Semana Santa. Las restricciones al consumo modificaron las prioridades de gasto de muchas familias y el turismo quedó entre los rubros más afectados por ese cambio de comportamiento.

Con información de Bae Negocios