Con un espectáculo de malambo, la ciudad de Salta dio inicio a la temporada de invierno

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo realizó esta mañana la apertura oficial de la temporada de invierno con un gran espectáculo de malambo y danzas folclóricas en la explanada del Museo Histórico del Norte (Cabildo).

La propuesta reunió a cientos de turistas y salteños, quienes disfrutaron de un espectáculo que puso en valor la identidad cultural salteña y dio inicio a una temporada que contará con más de 200 actividades para disfrutar en la ciudad.

Subieron al escenario el Cuarteto de Malambo Mayor Campeón Argentino Laborde 2026, la Escuela de Danzas La Salamanca, la Academia La López Pereyra, la Escuela de Danza Alma Gaucha, la Escuela de Malambo El Capataz, el conjunto de Malambo “Penumbras”, Karen Barnichea, Campeona Provincial de Malambo, y la Comparsa Los Incas, que aportó el color y la fuerza del carnaval.

El evento contó además con el acompañamiento de autoridades del sector turístico y cultural, quienes participaron de esta apertura que marca el comienzo de una agenda especial de invierno, pensada para recibir a visitantes de todo el país y ofrecer propuestas para toda la familia.

Con esta actividad, la ciudad de Salta dio la bienvenida a las vacaciones de invierno, invitando a vivir una temporada en la que la cultura, la tradición, la gastronomía y el entretenimiento serán protagonistas en cada rincón de la capital.

Quienes deseen consultar las actividades podrán hacerlo ingresando a Saltaciudad.travel/calendario