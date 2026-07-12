Impactante vuelco en el macrocentro: el conductor estaba de pie cuando llegó la Policía
Un Chevrolet Joy volcó durante la mañana de este domingo en la intersección de Mendoza y Ayacucho, en la ciudad de Salta.
El alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 9:50, según supo Aries. Al arribar al lugar, el personal policial encontró el vehículo volcado y al conductor de pie a un costado.
Fue asistido en el lugar
Ante la situación, los efectivos solicitaron asistencia médica.
El hombre presentaba traumatismos leves en el miembro superior derecho y hematomas, por lo que recibió atención en el lugar.
Hasta el momento, no se informó que haya sido trasladado a un hospital.
Investigan cómo ocurrió el vuelco
Personal policial trabajó en la zona para ordenar la circulación y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la participación de otro vehículo ni sobre consumo de alcohol u otras sustancias.
La información fue confirmada por el área de prensa de la Policía de Salta.
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