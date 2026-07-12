Vaca Muerta impulsa un salto exportador histórico y la balanza energética bate récords

La balanza comercial energética de Argentina registró entre enero y junio de 2026 un superávit de u$s6.987 millones, el mayor para un primer semestre desde que existen registros, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El resultado representa un crecimiento interanual del 87% y consolida al sector energético como uno de los principales motores del comercio exterior argentino.

De acuerdo con el reporte, más del 70% del incremento de las exportaciones se explica por el aumento de la producción, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

De los 11 corredores de integración energética al menos nueve requieren incrementar la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina hacia el norte argentino.



La entidad destacó que la producción no convencional ya representa más del 68% del petróleo y el 67% del gas extraído en el país durante lo que va del año.

En ese contexto, la BCR proyectó que la producción petrolera crecerá un 16% en 2026, lo que permitiría alcanzar el mayor nivel de extracción de la historia argentina y superar el récord vigente desde 1998.

El informe señaló que el 79% del aumento de las exportaciones energéticas respondió a mayores volúmenes enviados al exterior, mientras que el 21% restante estuvo vinculado a mejores precios internacionales, impulsados por la volatilidad generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre temporal del estrecho de Ormuz.

Como resultado, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron u$s8.118 millones durante el primer semestre, con un crecimiento interanual del 52%. Actualmente, el complejo energético explica más del 15% de las exportaciones argentinas, una participación que no se observaba desde hace dos décadas.

En paralelo, las importaciones de combustibles y lubricantes descendieron 29% respecto del mismo período del año pasado y se ubicaron en el nivel más bajo desde 2007. La participación de la energía dentro del total de las compras externas cayó al 3%, el menor porcentaje desde 1999.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los u$s14.400 millones al cierre de este año.

En ese escenario, la balanza comercial energética alcanzaría un superávit superior a los u$s12.000 millones, lo que también representaría un nuevo récord histórico.

El informe también destacó la importancia de las obras de infraestructura para sostener el crecimiento del sector. Entre los proyectos más relevantes figura la puesta en marcha, prevista para noviembre, del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que unirá Allen con Punta Colorada y permitirá transportar inicialmente 190.000 barriles adicionales por día.

Según las estimaciones de la BCR, una vez que entren plenamente en funcionamiento los proyectos de infraestructura aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las exportaciones energéticas podrían superar los u$s18.500 millones en 2027, consolidando al sector como una de las principales fuentes de generación de divisas para la economía argentina.

Con información de Ámbito