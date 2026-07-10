Israel alertó a EEUU sobre un presunto plan de Irán para asesinar a Trump

Israel compartió con la Casa Blanca información de inteligencia sobre un presunto plan de Irán para asesinar al presidente norteamericano Donald Trump, según precisa un informe exclusivo del The Wall Street Journal. La advertencia, difundida en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Teherán, encendió las alarmas en materia de seguridad y reavivó las preocupaciones sobre el riesgo de vida del mandatario.

Según datos recabados por el diario estadounidense, funcionarios israelíes transmitieron recientemente a sus pares de Estados Unidos investigaciones que apuntaría a un supuesto complot iraní. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles específicos sobre el alcance del presunto plan ni sobre las pruebas que respaldan la evaluación de inteligencia.

La revelación se produce en un contexto especialmente delicado para la región, marcado por las secuelas de los recientes enfrentamientos, el frágil alto el fuego impulsado por Estados Unidos y el diálogo sobre el futuro de la política de seguridad en Medio Oriente.

Tras conocerse la publicación del Wall Street Journal, la Casa Blanca evitó realizar comentarios específicos sobre el contenido del informe. No obstante, Donald Trump reconoció recientemente que “continúa considerándose un objetivo del régimen iraní” en declaraciones realizadas en el marco de una visita oficial a Ankara, Turquía, debido a las decisiones adoptadas durante su primera administración.

Fuentes del Gobierno republicano indicaron además que Washington no había detectado de manera independiente un plan concreto con las características señaladas por Israel antes de recibir la información de inteligencia.

Dicha diferencia de evaluación, explica la cautela con la que la administración estadounidense analiza la advertencia.

Las tensiones entre Donald Trump e Irán se remontan a enero de 2020, cuando Estados Unidos ordenó el operativo que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani, entonces comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Desde entonces, altos funcionarios iraníes manifestaron en reiteradas oportunidades que buscarían represalias contra los responsables de esa operación militar. Las autoridades estadounidenses sostienen desde hace años que existen amenazas persistentes contra Trump vinculadas con aquel episodio.

Un nuevo foco de tensión entre Washington, Teherán e Israel

La difusión de este presunto complot ocurre mientras Estados Unidos intenta sostener una frágil estrategia de contención en Medio Oriente tras semanas de enfrentamientos entre Israel e Irán.

El informe también aparece en momentos en que existen diferencias entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respecto de cómo gestionar la relación con Teherán después de los recientes episodios militares.

Mientras sectores del gobierno israelí impulsan mantener una fuerte presión sobre Irán, desde Washington existen señales de que se busca evitar una nueva escalada regional.

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