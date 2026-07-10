Netanyahu reveló que hincha por la Argentina y calificó a Milei como "un gran amigo de Israel"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que en este Mundial 2026 se encuentra hinchando por la Argentina y que así lo hará en el encuentro pactado para este sábado contra Suiza. Sin embargo, advirtió que su foco de admiración no nace del capitán de la Scaloneta Lionel Messi sino del vínculo diplomático y político que mantiene con el presidente Javier Milei.

Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista de tono distendido en el Mojo Podcast, una de las plataformas de streaming más populares de Israel, conducida por el comediante Ben Ben Baruch. Al ser consultado sobre a qué selección seguía en el torneo disputado en EEUU, México y Canadá, Netanyahu respondió sin dudas sobre la Argentina.

Sin embargo, se dio por sentado que el motivo era Messi a lo que el primer ministro corrigió: para él, antes que el capitán de la albiceleste, está Milei a quien calificó como “un gran amigo de Israel” y lo definió como una figura de peso internacional.

El primer ministro elogió además los resultados de la gestión económica libertaria, en particular el giro hacia un esquema de libre mercado, y señaló que ambos suelen conversar sobre esos temas. También hizo referencia a la cercanía del argentino con el movimiento religioso Jabad Lubavitch, un dato que el propio Netanyahu remarcó como parte de lo que lo acerca a Milei.