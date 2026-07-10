Descubren un cuadro inédito de Velázquez oculto por 400 años

Un retrato inédito atribuido a Diego Velázquez, considerado uno de los hallazgos más importantes de la pintura barroca española en las últimas décadas, fue identificado tras permanecer más de cuatro siglos oculto en una colección privada de España.

La obra representa al conde-duque de Olivares, el poderoso valido del rey Felipe IV, y fue atribuida al maestro sevillano por el historiador del arte Salvador Salort-Pons, actual director del Instituto de Artes de Detroit, luego de una investigación que se extendió durante 25 años.

El óleo, fechado hacia 1626, completa una serie de cuatro retratos del influyente ministro realizados por Velázquez entre 1623 y 1626. A diferencia de las otras versiones conocidas, en las que Olivares aparece vestido con atuendo cortesano, esta pintura lo muestra con armadura, una representación inédita dentro del conjunto.

Los otros tres retratos de la serie se conservan en el Museo de Arte de San Pablo, la Hispanic Society de Nueva York y la colección Várez Fisa, en España. El nuevo hallazgo aporta una mirada distinta sobre uno de los personajes más poderosos de la monarquía hispánica durante el Siglo de Oro.

Según explicó Salort-Pons, la búsqueda del cuadro comenzó hace un cuarto de siglo y culminó tras analizar su procedencia, la técnica pictórica y diversos estudios científicos que respaldan la autoría del artista español. La obra permanecía en manos privadas y había pasado inadvertida para los especialistas durante generaciones.

El retrato será presentado públicamente en 2027 en una exposición organizada por el Instituto de Artes de Detroit, donde se espera que se convierta en una de las principales atracciones por el valor histórico y artístico del descubrimiento.

Con información de Noticias Argentinas