Tragedia en España: al menos 12 muertos y 23 desaparecidos por un brutal incendio en Almería

El incendio forestal declarado este jueves entre Los Gallardos, Bédar y el entorno de Lubrín ha dejado al menos doce muertos en Almería y ha obligado a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, con desalojos masivos, carreteras cortadas y la incorporación de la UME ante el rápido avance de las llamas. La cifra de víctimas mortales, sin embargo, podría ascender, debido a que hay 23 personas desaparecidas.

Las doce víctimas mortales han sido localizadas por los equipos de emergencia en una tragedia que el 112 ya califica como “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región. De hecho, se sitúa entre los siniestros más graves de la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

El balance sanitario incluye además dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas sobre el terreno. Una mujer ha sido evacuada con quemaduras al Hospital Universitario Torrecárdenas y otra persona ha ingresado por inhalación de humo; también se sitúa entre los heridos a un hombre con quemaduras en Bédar y otra persona atendida por la rotura de un tobillo durante el desalojo.

Despliegue y evacuaciones

El fuego se ha iniciado por la tarde en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y se ha propagado con rapidez por una zona forestal próxima a numerosas viviendas. La evolución del incendio ha complicado la extinción y ha forzado un amplio despliegue de emergencia.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, por la evolución y el potencial del fuego, activando también a la UME.

Sanz ha calificado la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos: “No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”. Además, ante las complicaciones en las vías de evacuación, el consejero ha rogado máxima prudencia a la población y ha insistido en que se eviten las zonas afectadas y no se escojan “caminos que no están coordinados” sin el guiado explícito de las autoridades.

En la extinción trabaja el dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando (UMIF, EMIF, REJA). Durante la tarde han llegado a intervenir 16 medios aéreos, entre ellos seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, un avión de coordinación y un anfibio pesado del Ministerio.

Las evacuaciones afectan a varios núcleos de población del Levante almeriense. Por el momento, siguen desalojados vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y viviendas del Pinar de Bédar, tal y como indica Diario de Almería.

54 personas se encuentran alojadas en el Centro de Artes Escénicas, que están siendo atendidas por los efectivos de emergencias y los voluntarios de Cruz Roja. Además, Cadena Ser indica que entre 80 y 100 vecinos han sido reubicados en Lubrín, en el teatro municipal y el polígono industrial, atendidos por la corporación local, el servicio de emergencias 112 y vecinos que han facilitado alimentos, agua y la apertura de comercios fuera del horario habitual.

Uno de los episodios más delicados de la noche se ha producido en la carretera principal de Bédar. El avance del fuego cruzó la calzada y convirtió la vía en una ratonera, lo que impidió utilizar los autocares previstos para la evacuación y obligó a desviar a gran parte de los afectados hacia Lubrín.

La emergencia mantiene cortada la N-340A en las inmediaciones del incendio. El cierre buscan garantizar la seguridad de los equipos de extinción y de emergencias en una comarca con la movilidad muy condicionada.

La autovía A-7 había sido cortada entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, pero ya ha sido reabierta en la madrugada.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas desde el inicio del incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y varios alertantes indicaron que se había caído un cable antes de que comenzara un fuego que se extendió con rapidez hacia la masa forestal próxima a la carretera.

La causa del incendio sigue sin determinarse oficialmente y deberá aclararla la investigación. El centro coordinador ha activado al Centro Operativo Provincial del Infoca, a los bomberos, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, el Grupo de Emergencias de Andalucía y a la empresa suministradora de energía.

En la madrugada de este viernes, Emergencias 112 Andalucía ha habilitado un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio.

Este servicio está disponible en el número 677 904 624 y lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

El cambio de viento ha propiciado que el incendio de Los Gallardos (Almería) esté retornando al núcleo poblacional, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se llevará a cabo el desalojo de los 250 vecinos que se encuentran en la zona.

Así lo ha trasladado a los periodistas el alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Miguel Reyes Martín, que ha indicado que también están pendientes de un hotel británico que en temporada alta suele rondar los 400 o 500 turistas. El alcalde ha advertido de que la situación parece estar dificultándose como consecuencia del cambio de aire y la compleja orografía.

Con información de EFE