Una adolescente murió durante los festejos por la clasificación de Francia en el Mundial

Los festejos por la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 terminaron en tragedia en la localidad de Aulnoye-Aymeries. Una adolescente de 17 años murió luego de caer de la parte trasera de un camión en el que viajaba junto a otras personas celebrando la victoria sobre Marruecos. Tras la caída, fue atropellada por otro vehículo y falleció en el lugar.

Según informaron medios franceses, el conductor del camión fue detenido mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del accidente. Además, otro menor debió ser hospitalizado por el estado de shock que le provocó presenciar el episodio. En París, el amplio operativo de seguridad evitó incidentes de gravedad, aunque se registraron algunas detenciones y un enfrentamiento aislado que dejó una persona con heridas leves.