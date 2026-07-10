VIDEO. Terror en un vuelo de Ryanair: una ventanilla se rompió en pleno viaje y obligó a un aterrizaje de emergencia
El Mundo10/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
Viajaba desde Grecia hacia Alemania. Debió regresar de urgencia al aeropuerto de Tesalónica luego de que una ventanilla se rompiera durante el vuelo. Un pasajero sufrió lesiones tras ser parcialmente succionado por la despresurización.
NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9— Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026
Como consecuencia, uno de los pasajeros fue parcialmente succionado hacia el exterior y resultó herido, mientras que se desplegaron las máscaras de oxígeno y la tripulación activó los protocolos de emergencia. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto de origen, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para controles médicos, aunque solo una permaneció internada en observación. Las autoridades aeronáuticas investigan las causas del desperfecto.
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