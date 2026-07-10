VIDEO. Terror en un vuelo de Ryanair: una ventanilla se rompió en pleno viaje y obligó a un aterrizaje de emergencia

Viajaba desde Grecia hacia Alemania. Debió regresar de urgencia al aeropuerto de Tesalónica luego de que una ventanilla se rompiera durante el vuelo. Un pasajero sufrió lesiones tras ser parcialmente succionado por la despresurización.
El Mundo10/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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El incidente ocurrió pocos minutos después del despegue de un vuelo de Ryanair que unía Tesalónica con la ciudad alemana de Memmingen. Según las primeras investigaciones, un fragmento desprendido de uno de los motores impactó contra una ventanilla, provocando su rotura y una brusca despresurización de la cabina.

Como consecuencia, uno de los pasajeros fue parcialmente succionado hacia el exterior y resultó herido, mientras que se desplegaron las máscaras de oxígeno y la tripulación activó los protocolos de emergencia. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto de origen, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital para controles médicos, aunque solo una permaneció internada en observación. Las autoridades aeronáuticas investigan las causas del desperfecto.

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