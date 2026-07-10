Detuvieron a un hombre que irrumpió con una herramienta en la concentración de Inglaterra

Momentos de tensión se vivieron en la concentración de la selección de Inglaterra luego de que un hombre ingresara a una de las sedes del equipo portando una llave inglesa. El hecho ocurrió en un centro de prensa ubicado cerca del predio de entrenamiento en Kansas City, donde el plantel se preparaba para una conferencia antes del duelo frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según informaron medios británicos, el intruso fue desarmado y detenido por la Policía sin que se registraran heridos ni amenazas directas contra los jugadores, dirigentes o periodistas presentes en el lugar. Tras el incidente, las autoridades reforzaron el operativo de seguridad en torno a la delegación inglesa, aunque el cronograma del equipo no sufrió modificaciones y continuará con su preparación para el encuentro del sábado.