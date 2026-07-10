Árbitros ingleses no podrán dirigir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026

La FIFA no designará árbitros ingleses para dirigir los partidos de la Selección Argentina en lo que resta del Mundial 2026. Así lo reveló el diario estadounidense The New York Times, que aseguró que los jueces Michael Oliver y Anthony Taylor tienen prohibido arbitrar encuentros del conjunto dirigido por Lionel Scaloni por una decisión vinculada al conflicto por la Guerra de Malvinas.

De acuerdo con la publicación, la medida no responde a una cuestión reglamentaria, sino a un criterio adoptado para evitar posibles controversias relacionadas con la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Aunque ambas selecciones solo podrían enfrentarse en una eventual semifinal, la restricción alcanza a cualquier partido que dispute la vigente campeona del mundo durante el certamen.