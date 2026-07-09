Bernacki: “Los pueblos que olvidan su pasado pierden su identidad”

Dante Bernacki - vicario General de la Arquidiócesis de Salta – presidió el Tedeum, en la Catedral Basílica, por un nuevo aniversario del Día de la Independencia del país.

Durante su homilía, el religioso puso el foco en la identidad del país y exhortó a la sociedad a dejar de lado las injusticias.

“Los pueblos que se olvidan de su pasado pierden su identidad y comienzan a ser esclavos, primero de los vicios, luego de otro dominador, sean pueblos, ideologías y culturas foráneas”, aseguró.

En tanto, pidió dejar de lado la esclavitud del consumismo, el clientelismo político, la trata de personas, el narcotráfico y las injusticias que se cometen contra jubilados y discapacitados.

“Es decir, tenemos que mirar de frente a nuestro prójimo y administrar el bien común para el bien de todos, con oportunidades para todos”, reclamó.

Señaló, además, que si bien la globalización universaliza ciertos valores, muchas veces se corre el riesgo de perder identidad, especialmente los pueblos pobres ya que las potencias tratan de imponer su propio estilo.

“Hoy más que nunca debemos luchar por nuestra identidad que, en definitiva, ha de ser nuestro aporte para todo el mundo”, aseguró, y continuó: “Las oportunidades tienen que ver con la salud, educación, proteger la vida desde el momento de la concepción y recuperar el amor a la patria en el compromiso cotidiano”.

Para Bernacki, la soberanía se da en un pueblo que madura y no en uno que claudica frente a valores extraños que no le pertenecen y que terminan destruyendo “nuestra conciencia de pertenencia a una herencia histórica llena de heroísmo y arrojo por la libertad”.

“Queremos ver a la Argentina como lo que es, en su soberanía y su grandeza, que florece tomando la herencia de aquellos que declararon la independencia y poder decir con fuerza que se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación”, finalizó.