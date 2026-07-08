Buscan fortalecer la formación laboral vinculada al desarrollo minero

El Gobierno de la Provincia avanza en la articulación entre el Estado, el sector privado, los gremios y las comunidades locales para fortalecer la formación laboral vinculada al desarrollo productivo y minero de Salta. En ese marco, se firmaron convenios de colaboración institucional y capacitación refrendados por el vicegobernador Antonio Marocco.

Participaron de la firma el rector de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), Carlos Morello; el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Salta, Luis Caballero, junto a miembros de UOCRA nacional y la Fundación UOCRA; el cacique de la Comunidad Coya de Tolar Grande, Mario Alancay; representantes de las empresas AGV Servicios Mineros y Contreras Hermanos SRL.

En primer lugar, UPATECO y la Fundación UOCRA rubricaron un Convenio Marco de Colaboración Institucional orientado a la capacitación, formación profesional, certificación de competencias e inserción laboral de trabajadores y trabajadoras de la construcción, especialmente en relación con las demandas del ecosistema minero de la provincia.

El acuerdo contempla además acciones de alfabetización, cursos, trayectos formativos con posible certificación de educación superior y proyectos socio-laborales destinados a ampliar las oportunidades de acceso al empleo.

Posteriormente, se firmó un convenio específico entre UPATECO, Fundación UOCRA, AGV Servicios Mineros, Contreras Hermanos, la Municipalidad de Tolar Grande y la Comunidad Coya de Tolar Grande, para llevar adelante en esa localidad un curso de formación en manejo de maquinarias viales, con inicio previsto para agosto.

La capacitación tendrá una duración de 90 horas y se dictará de lunes a viernes, con jornadas de seis horas diarias. La Fundación UOCRA coordinará la capacitación y gestionará la certificación sectorial, seguro, materiales y elementos de seguridad. UPATECO participará en la formación y certificación del trayecto.

Por su parte, el municipio y la Comunidad Coya estarán a cargo de la convocatoria y selección de participantes. AGV Servicios Mineros aportará maquinaria, docentes y alojamiento, mientras que Contreras Hermanos brindará profesionales para charlas de salud y seguridad, además de ropa y calzado de trabajo.

Durante el encuentro se destacó la importancia de sostener a la educación como política de Estado y de promover herramientas de formación que permitan a más salteños acceder a empleos de calidad. En ese sentido, se puso en valor el rol de UPATECO como universidad provincial orientada a responder a las demandas productivas de Salta, especialmente en sectores estratégicos como la minería, la construcción y los servicios asociados.

Con estos convenios, el Gobierno de la Provincia da un nuevo paso en la formación de trabajadores vinculados al desarrollo minero. La primera acción concreta será la capacitación en manejo de maquinaria vial en Tolar Grande, con participación articulada del Estado, el sector privado, la Fundación UOCRA y la comunidad local.