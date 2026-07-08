Frutillas: hubo menos productores esta temporada, pero prevén precios estables

La campaña de frutillas 2026 comenzó con buenas expectativas para los productores del Valle de Lerma, quienes esperan una cosecha favorable y estiman que el precio de la fruta se mantendrá en niveles similares a los de la temporada pasada, a pesar del incremento en los costos de producción.

En diálogo con Aries, Ángel Yed, productor del emprendimiento Puerta del Sol e integrante de la Asociación de Productores de Frutillas del Valle de Lerma (Aprofval), explicó que los principales gastos continúan concentrándose en la compra de plantines y los insumos.

"Los plantines vienen de la Patagonia y después está todo lo que es el costo de producción, que sí aumentó. Pero, en relación con el año pasado, está bastante parecido. Yo no creo que el kilo de frutilla sea mucho más caro que el año pasado", sostuvo.

No obstante, señaló que esta temporada estuvo marcada por dificultades en el abastecimiento de plantas, una situación que afectó directamente a varios productores salteños. "Tuvimos problemas con los viveros y eso afectó a muchos productores. Algunos este año no pudieron poner frutilla, así que somos menos productores", indicó.

Yed remarcó que la producción de frutillas requiere una fuerte inversión inicial y que recuperar esos costos depende de una buena campaña. "Es muy costosa la producción de frutilla. Si no tenés ese retorno a la brevedad, es muy complicado porque te endeudás", afirmó.

Además del aspecto productivo, destacó el impacto de la actividad en la generación de empleo, especialmente durante la cosecha, cuando la recolección se realiza de manera manual.

"En la época de cosecha siempre se necesitan por lo menos tres personas porque todo se hace a mano. Nosotros incluso compartimos la mano de obra con otro productor para que quienes trabajan con nosotros puedan tener ingresos de manera constante", explicó.

Según señaló, el precio actúal cuesta $10 mil el kg y $30 mil el cajón -por ser inicio de temporada-, pero aseguró que en las próximas semanas el valor se reducirá a la mitad.

"Siempre recomiendo que, si pueden, compren frutilla salteña del Valle de Lerma. Hay mucha producción en Rosario de Lerma, Cerrillos y Vaqueros. El que conoce la frutilla se va a dar cuenta muy rápido de la calidad y del sabor de nuestra fruta", concluyó.